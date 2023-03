Canottaggio, Argus in evidenza sul lago di Candia

Candia Canavese. Buoni risultati per la Canottieri Argus 1910 di Santa Margherita Ligure al Meeting di Candia Canavese (Torino), nel weekend del 18 e 19 marzo. Il meeting era riservato alle società sportive del nord Italia, nelle categorie Allievi, Cadetti, Universitari e Master.

Sabato nel Singolo Universitari maschile bella vittoria per Francesco Russo Verderame con il tempo di 03:48:10 in gara 32. Vittoria anche per il Doppio Allievi C femminile di Bianca Bernardi e Michelle Castania con il tempo di 04:22:20 in gara 50. Terzo posto per l’Argus dietro Monate e Varese con il Quattro di Coppia Allievi C maschile di Oscar Canale, Aldin Apuzzo, Manuel Battista Tosi e Lorenzo Caperoni in gara 53.

