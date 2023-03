Centenario Canale Lunense, Coldiretti: “Ha sviluppato una crescente attenzione e sensibilità nella tutela e nella salvaguardia”

In occasione del centenario della costituzione del Consorzio di Irrigazione del Canale Lunense quest’oggi a Sarzana – presso la sede del Consorzio, in via Pace 2 – ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di quest’importante ricorrenza, con la quale ha avuto inizio una strutturata serie di celebrazioni caratterizzata da un fitto calendario di iniziative previste per tutto l’anno, fino al marzo 2024.

Presente all’evento, in rappresentanza di Coldiretti La Spezia e Coldiretti Liguria, anche il Direttore delle Federazioni provinciali spezzina e genovese, Paolo Campocci. “Il 21 marzo 1923 – spiegano Sara Baccelli e Paolo Campocci, Presidente e Direttore di Coldiretti La Spezia – la costituzione del Consorzio di Irrigazione del Canale Lunense diede atto del ruolo strategico ricoperto dall’Ente per la tenuta e la crescita dell’agricoltura nella piana del Magra, prima in Liguria per estensione. È stato un onore per Coldiretti prendere parte all’apertura di queste importanti celebrazioni, attraverso le quali il Consorzio ha avuto modo di ricordare l’importante percorso fatto durante questi cento intensissimi anni, durante i quali ha sviluppato una crescente attenzione e sensibilità nella tutela e nella salvaguardia della risorsa idrica”.

