Con Carlo Piana la costruzione del Ponte San Giorgio approda ai Martedì Letterari

Sanremo. «La mia prima reazione come progettista è stata una reazione di buon senso, cioè pensare che ci voleva un ponte che chiedesse il permesso di passare attraverso quella valle, che non è una valle normale… è congestionata, molto vissuta. Non è un ponte che passa su una vallata vuota o su un fiume. Quindi la prima riflessione è stata questa: trovare una soluzione che andasse a poggiare i piedi la sotto, ma chiedendo il permesso» ( pag 57 parla l’architetto che-il-mondo- ci- invidia)

Un breve stralcio dell’opera di Carlo Piano “Il Cantiere di Berto” che indica come il Ponte San Giorgio sia stato realizzato da una prospettiva diversa, guardando gli uomini, la visione che affronta anche il libro partendo dal cuore dei personaggi per arrivarne a capire le scelte, gli errori ma anche l’aspirazione alla felicità. Ne ha parlato oggi ai Martedì Letterari del Casinò, Carlo Piano con l’opera :”Il cantiere di Berto. ( Edizioni E/O). “ L’incontro, condotto da Marzia Taruffi, è inserito nel programma dell’Università delle Tre Età di Sanremo e nel piano di formazione dei docenti. Letture scelte con il Direttore Artistico de Teatro dell’Albero, Franco La Sacra .

