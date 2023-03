Dissalatore, l’allarme del consigliere “green”: “Produrrà salamoia, il Comune ne terrà conto?”

Genova. Anche dalla stessa maggioranza di centrodestra in consiglio comunale arriva qualche perplessità sul progetto dell’impianto di dissalazione che il sindaco Marco Bucci, più volte, ha detto di voler realizzare per risolvere un problema sempre più primario – non solo per Genova – quello della siccità. “Porteremo l’acqua di mare alla Pianura Padana” ha affermato il sindaco ancora pochi giorni fa. Ma c’è chi teme che quello che “si porterà” qui, a Genova, sarà una quantità difficilmente gestibile di salamoia, scarto di produzione di questo tipo di impianti.

Ad avanzare il dubbio è stato Walter Pilloni, consigliere di Vince Genova, che ha presentato un articolo 54 in consiglio comunale. Durante la sua interrogazione Pilloni, che nella vita è imprenditore nel campo della mobilità elettrica e divulgatore ambientale, ha detto: “A oggi l’unica tecnologia impiegata nella desalinizzazione è quella definita dell’oosmosi inversa, oggi nel mondo ci sono 16mila impianti in funzione e producono 97 miliardi di metri cubi di acqua ma sono impianti altamente energivori, sarebbe opportuno alimentarli con fonti rinnovabili altrimenti si supera un problema infilandosi in un altro”.

» leggi tutto su www.genova24.it