Giornata della sindrome di Down, in Liguria 450 persone seguite dalla fondazione Cepim

Genova. Si celebra oggi la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, evento riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il tema di quest’anno è “With Us Not For Us: insieme a noi, non al posto nostro”; l’obiettivo è diffondere consapevolezza su equità e inclusione sociale. La Liguria sposa e rilancia il messaggio rilanciato nell’ambito della giornata mondiale.

“Diffondere una maggiore consapevolezza e una maggiore conoscenza di questa patologia – afferma l’Assessore alle Politiche sociali di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone – è importante per promuovere il rispetto e l’inclusione nella società di tutte le persone che ne sono affette. Le nostre politiche devono tendere a una sempre maggiore sensibilizzazione nei confronti della diversità, per abbattere barriere e stereotipi, creando al contempo quelle opportunità di reale inclusione che sono un diritto per tutti”.

