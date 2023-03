Guasto alla tubatura, Diano Marina senz’acqua fino alle 23

Diano Marina. «Purtroppo Rivieracqua ha comunicato in questo istante che le riparazioni del tubo del Roja dureranno ancora almeno 3 ore, quindi ipotizzo che non avremo acqua nelle nostre case fino alle 23.00». Lo comunica il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi.

«Esprimere giudizi in questa sede sulla pessima gestione di questa emergenza non è corretto, ma lo farò sicuramente domani nelle sedi e nei modi opportuni – aggiunge il sindaco -. Certo è che seppur sia comprensibile il fatto di non poter prevedere la gravità dei danni sulle tubazioni e di conseguenza la tipologia di interventi da eseguire prima di aver effettuato gli scavi, certamente ritengo grave e inaccettabile che non sia stata data alcuna informazione nè ai cittadini nè tanto meno ai Comuni».

