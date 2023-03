Guccinelli: “Occorre ripristinare un dialogo tra amministrazione e sindacati, per ottenere migliori condizioni di lavoro e servizi al cittadino”

Si è da poco concluso l’incontro convocato da Renzo Guccinelli, candidato per il centrosinistra alle prossime comunali a Sarzana, con i segretari spezzini di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Luca Comiti, Antonio Carro e Marco Furletti.

“Quello di oggi è stato un incontro proficuo e interessante – esordisce Renzo Guccinelli –. Oltre ai segretari provinciali dei maggiori sindacati, erano presenti anche altri rappresentanti territoriali di categoria. Con tutti loro abbiamo condiviso una serie di temi, prima di tutto due questioni di metodo: la prima riguarda il Comune di Sarzana che dovrà tornare ad attuare una politica di coinvolgimento e di confronto con le organizzazioni sindacali e di categoria, cosa che in questi ultimi anni è totalmente mancata; in secondo luogo, i sindacati hanno condiviso con me la necessità di adottare politiche sovracomunali che vedano Sarzana nel ruolo di comune capofila, in un rapporto proficuo con i comuni della Val di Magra”.

Tra i temi affrontati, anche le condizioni del sistema socio-sanitario e la viabilità territoriale. “I sindacati hanno rimarcato la precarietà di tutto il settore ospedaliero sarzanese – continua Guccinelli –. È necessaria una nuova progettualità per affrontare il tema delle infrastrutture viarie e un nuovo utilizzo della ferrovia. Sarà necessario trovare una soluzione dal punto di vista viabilistico anche per Marinella, per non compromettere le potenzialità del borgo”. Durante l’incontro di oggi pomeriggio non è mancato un confronto neppure sul tema del turismo. “Oggi abbiamo condiviso la centralità del turismo da affrontare sempre più nell’ottica di una crescita di qualità per Sarzana, basata sul patrimonio culturale cittadino e sul rispetto dell’ambiente”.

In ultimo, di nuovo l’importanza di ripristinare un dialogo tra macchina comunale e rappresentanti sindacali anche in merito agli appalti pubblici: “Occorre stabilire dei nuovi protocolli tra amministrazione comunale e organizzazioni sindacali, per fare in modo che tutti gli appalti di opere e servizi non penalizzino in alcun modo la qualità del servizio per gli utenti e tanto meno i diritti dei lavoratori”.

