Il Comune di Ameglia cerca agenti di Polizia Locale stagionali

Scade il 17 aprile 2022 alle 12 il bando dedicato alla presentazione delle domande per proporsi come agenti di polizia locale stagionale. Gli istruttori di vigilanza a tempo determinato saranno assunti per esigenze temporanee legate all’afflusso turistico estivo e per altre esigenze di carattere straordinario relative al settore della Polizia locale. Il personale assunto dalla graduatoria sarà assegnato alle attività e ai compiti di polizia amministrativa e locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e funzioni ausiliarie di sicurezza. Tra i requisiti per l’ammissione alla selezione figurano: la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il possesso della patente di guida di categoria B, l’idoneità psico – fisica allo svolgimento delle mansioni del profilo messo a concorso.

Il bando prevede una prova selettiva d’esame consistente in una valutazione dei titoli e una prova con colloquio orale con valutazione tecnica ad opera della commissione di esame.

La domanda di ammissione alla selezione datata e sottoscritta a pena di inammissibilità, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al bando (Allegato A) e reperibile sul sito istituzionale dell’ente dovrà essere presentata:

– tramite presentazione diretta al Protocollo del Comune di Ameglia, in

Via Cafaggio 15. Le domande possono essere presentate nei giorni di

lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

– tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di

Ameglia, Via Cafaggio 15 -19031 Ameglia (SP). In tale caso, farà fede la

data di RICEVIMENTO e protocollazione;

– tramite P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it e

farà fede la data e l’ora di effettiva ricezione da parte dell’Ente.

