In consiglio regionale minuto di silenzio per ricordare Sofia Sacchitelli, Rafael Tocasio e Giorgio Bornacin

Genova. Il Consiglio regionale della Liguria ha osservato all’inizio della seduta odierna, su richiesta del presidente Gianmarco Medusei, un minuto di silenzio per ricordare tre persone scomparse nell’ultima settimana.

«Nel tardo pomeriggio di martedì scorso, a Luni Magra – ha esordito il Presidente – è stato trovato il corpo senza vita di Rafael Torcasio, un operaio elettricista di 63 anni, nel cantiere di un’abitazione in cui stava lavorando, cadendo da un’impalcatura. Un’altra morte sul lavoro, ennesima tragedia di chi termina i propri giorni nell’espletare il suo dovere quotidiano, lasciando la famiglia nel dolore e nello sconforto. Lo spazio della tragica fatalità deve il più possibile essere ridotto a circostanza oltre l’eccezionale e il prevedibile, non solo attraverso la più accurata valutazione migliorativa delle regole di sicurezza, ma anche delle modalità e dei requisiti di esecuzione del lavoro, specie in quelle attività considerate a maggior rischio. Per la famiglia del lavoratore scomparso, rivolgiamo tutti la nostra vicinanza ed il più sentito cordoglio».

