Pedonalizzazioni Savona, i commercianti in Comune: “Fate in modo che non sia il colpo di grazia per la città”

Savona. “Decisione senza logica, sarebbe stato meglio usare le risorse per riqualificare la zona già pedonale. Ormai il centro storico è riservato ai residenti“. Polemica dei commercianti e residenti ascoltati durante la seduta della seconda commissione consiliare, richiesta dalla minoranza, relativamente alla pedonalizzazione di alcune vie del centro cittadino. Nel mirino dei presenti i tempi della decisione, la carenza di parcheggi, la difficoltà di raggiungere Savona per chi viene dai comuni limitrofi.

Lia Ciciliot, residente in centro, ha chiesto: “Qual è l’obiettivo di queste chiusure? Possono essere considerate lo scossone di cui Savona ha bisogno in questo moemnto per una rinascita?”. Giulia Di Biase, infermiera, si sofferma sul traffico: “E’ concentrato in pochissime vie”. E riporta l’esempio di chi è reperibile: “Sul proprio mezzo non c’è niente che permette di essere riconosciuti. E’ già una motivazione più che valida per non dirottare il traffico in un unica via”. E chiede le motivazioni sui tempi: “Perchè in questo momento? Dalla sera alla mattina. Io non vedo una logica“.

