Regione: “Liguria regione del turismo anche grazie alla partnership con Samp e Spezia”

Genova. Regione Liguria, in merito alla polemica sollevata in consiglio regionale sulla partnership con Sampdoria e Spezia rivendica la grande importanza della promozione del territorio per la la nostra regione.

Promozione che passa anche attraverso il marchio “LaMiaLiguria” sulle maglie di Spezia e Sampdoria, con una collaborazione che in questi mesi ha permesso al nostro territorio di farsi conoscere in tutti i campi di calcio italiani, promuovendo le sue eccellenze e le sue peculiarità, e questo anche grazie alla grande mediaticità del mondo del calcio e al grande appeal esercitato su milioni di tifosi.

