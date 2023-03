Savona, il 7 aprile torna la processione del Venerdì Santo: “Ci aspettiamo 25mila persone”

Savona. Dopo 7 anni, a Savona, il 7 aprile torna la tradizionale processione del Venerdì Santo. La novità di quest’anno è una variazione al percorso (si svolterà da via Paleocapa in corso Italia, invece che in piazza Mameli) a causa dei lavori in corso in via Astengo e per non appesantire il traffico con la chiusura di piazza Mameli.

Dopo l’edizione del 2016, quella del 2018 era stata cancellata a causa del maltempo: le antiche casse lignee non possono essere esposte alle intemperie. Negli ultimi tre anni è stata annullata per la pandemia. Stesso destino per l’edizione 2021 (straordinaria, con l’intenzione di recuperare l’anno precedente) e 2020 in pieno lockdown.

