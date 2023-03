Scappa dalla polizia e si lancia dal viadotto: resta grave il 22enne, sarà operato

Savona. È ancora in rianimazione il 22enne che ieri, nel tentativo di sfuggire alla cattura da parte dei poliziotti, si è lanciato da un viadotto. Il giovane si trova al Santa Corona di Pietra Ligure dove, dopo le prime cure sul posto dal personale medico e sanitario, è stato trasportato ieri pomeriggio a causa delle diverse fratture che si è procurato sul corpo a seguito della rovinosa caduta. La prognosi resta riservata, e domani sarà sottoposto a una prima, difficile operazione chirurgica. Solo in seguito sarà possibile valutare i successivi interventi.

A rimanere feriti, a seguito del tallonamento, anche due poliziotti: uno ha ricevuto 30 giorni di prognosi, per un colpo di frusta per il quale è stato tenuto sotto osservazione tutta la notte; l’altro invece è stato giudicato guaribile in 7 giorni.

» leggi tutto su www.ivg.it