Sfollati di via Piacenza, la protesta a Tursi: Comune propone 10 alloggi di Arte a San Biagio

Genova. E’ arrivata anche a Palazzo Tursi la protesta delle 10 famiglie sfollate dal civico 17 di via Piacenza sistemate in albergo dal Comune di Genova aspettando una sistemazione ‘definitiva’ in attesa di poter poi rientrare nelle case oggi rese inagibili dallo spaventoso incendio che devastò il palazzo lo scorso 14 febbraio.

Dopo il presidio a Molassana di sabato scorso, ieri, in vista della fine del pernotto in albergo, le 40 persone rimaste senza casa avevano rifiutato, dopo un sopralluogo, l’ipotesi di sistemazione in ostello, viste le sue condizioni considerate non accettabili. Oggi la protesta è arrivata in Sala Rossa: durante la seduta odierna del Consiglio comunale, infatti, gli sfollati hanno fatto sentire la loro voce, srotolando striscioni e chiedendo un intervento delle istituzioni.

» leggi tutto su www.genova24.it