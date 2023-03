Suolo pubblico in dieci rate: la risposta dell’amministrazione alle proteste degli operatori di Piazza Cavour

Gli ambulanti di Piazza Cavour potranno pagare la quota 2023 dell’imposta per l’occupazione del suolo pubblico in dieci rate. Lo ha deciso nella mattinata di ieri la giunta comunale, accogliendo in parte le richieste degli operatori del mercato ortofrutticolo, che nei giorni scorsi avevano chiesto l’esenzione dal pagamento della tassa a causa dei problemi e dei disagi causati dal cantiere che sta portando avanti i lavori di riqualificazione dell’area. Con le delibere di bilancio pronte a essere approvate, l’amministrazione comunale non ha ritoccato gli importi, ma ha optato per una reateizzazione importante dei pagamenti, alleviando così il peso dell’esborso.

Gli interventi in corso “comporteranno nel breve periodo una situazione di parziale disagio per gli operatori del commercio su aree pubbliche della piazza, pur essendo garantita agli stessi operatori durante tutta la durata del cantiere la possibilità di occupare il suolo pubblico e svolgere regolarmente la loro attività”, rileva l’amministrazione comunale nel documento.

Le rate dovranno comunque essere pagate completamente entro il 31 dicembre e il pagamento potrà avvenire in due modalità: col saldo della prima rata entro il 31 marzo (con bollettino già recapitato) e la dilazione del debito residuo sino a un massimo di 9 rate, oppure con una rateizzazione del dovuto per il 2023 in 9 rate di pari importo.

La concessione della maggiore rateizzazione dovrà avvenire dietro presentazione di istanza da presentare entro il 31 marzo a Spezia Risorse.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com