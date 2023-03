Superbonus, la rabbia degli edili genovesi: “Costretti a fallire col bilancio in attivo, i truffati siamo noi”

Genova. “Fallire per eccesso di crediti, un miracolo made in Italy“. L’amaro sarcasmo di uno striscione portato in piazza stamattina dagli edili genovesi, sfilati in corteo con 500 mezzi, racconta efficacemente il paradosso vissuto da centinaia di imprese. Col bilancio nettamente in attivo, ma senza liquidità e quindi sull’orlo del baratro. Sono le storie di chi doveva risollevarsi grazie soprattutto al Superbonus e invece oggi rischia di finire sul lastrico perché quei lavori non sono mai stati pagati. Sono le storie dei titolari, ma anche dei loro dipendenti, uniti in una protesta trasversale che non ha precedenti in città.

“Ci è stato promesso che avremmo potuto vendere i crediti fiscali alle banche o alle poste, ma così è stato solo fino a un certo punto – racconta Fabrizio Bordo, titolare dell’omonima impresa che ad oggi vanta ben due milioni di euro in crediti fiscali bloccati -. Se questa situazione non si sblocca saremo costretti a fallire anche se abbiamo i crediti in tasca, e questa è una cosa che rasenta l’assurdo. Sembra un piano criminale nei nostri confronti, altro che truffe, i truffati in questo momento siano noi”.

