Terreni confiscati alle mafie, Coop Liguria offre ai soci l’opportunità di partecipare a un campo di impegno e formazione

Liguria. Nell’ambito della storica collaborazione fra Coop, Libera e Libera Terra, Coop Liguria offre ai propri soci la possibilità di partecipare a un’esperienza formativa unica, presso una delle cooperative sociali che coltivano i terreni confiscati alle mafie.

Quest’anno il campo si svolgerà in Calabria, dal 2 all’8 ottobre, presso la cooperativa Terre Joniche-Libera Terra di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, che gestisce 100 ettari di terreni confiscati alla ‘ndrangheta, dove coltiva in regime biologico cereali, legumi, ulivi e una varietà tipica di finocchio. La cooperativa gestisce anche un agriturismo e realizza attività sociali e didattiche per le scuole e per ragazzi fragili, ex detenuti e immigrati.

» leggi tutto su www.ivg.it