Torneo di Viareggio, il Bologna cala il poker a Falconara

Oggi il secondo degli incontri del 73mo Torneo di Viareggio in programma all’impianto di Falconara di Lerici. A sfidarsi sul sintetico del “Bibolini” i giovani del Bologna e quelli della squadra greca dell’Atromitos, 4 a 0 per i felsinei il risultato finale, con reti di Mazia nel primo tempo e di Busato su rigore, ancora Mazia e Oliverio nella seconda frazione. Il Viareggio torna a Falconara venerdì ore 15.00 con Westchester United – San Donato Tavarnelle. Ma giovedì, sempre alle 15.00, ecco che all’impianto lericino ospiterà anche il versante femminile della competizione, la Women’s Cup; in programma l’incontro tra le ragazze di Milan e Parma.

