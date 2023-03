Albenga, il “Riva” si rifà il look per la Serie D. Tomatis: “Pronti 300mila euro, ottimi rapporti con il club”

Sale l’entusiasmo ad Albenga per il ritorno, salvo ribaltoni improvvisi, della squadra bianconera in Serie D dopo più di trent’anni. A 7 giornate dalla fine e con 8 punti di vantaggio sulla seconda, la Lavagnese, la formazione del mister ingauno Pietro Buttu può considerarsi a un passo dal sogno. Euforia alimentata anche dalle dichiarazioni del sindaco Riccardo Tomatis, che in merito allo stadio “Annibale Riva”, ha affermato un investimento di 300mila euro in vista dell’approdo in quarta serie.

Il primo cittadino esalta il lavoro del club del presidente Simone Marinelli e sottolinea come l’intera comunità abbia contribuito a una stagione da incorniciare. “È una grande soddisfazione, non solo mia ma della città intera perché tutti sono felici quando la squadra di calcio cittadina ottiene questi risultati. È il risultato di un’intera comunità. Un grazie alla società, al presidente e alla dirigenza. Per quanto concerne gli investimenti, accantoneremo 300mila euro che derivano dall’avanzo di amministrazione per fare lavori di miglioramento e di messa a norma del Riva. Poi aspetteremo di capire gli obblighi legati al passaggio di categoria”.

