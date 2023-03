Anche la Spes presente alla nona edizione di Rallyterapia alla Marina di Ventimiglia

Ventimiglia. Domenica 19 marzo, si è svolta alla Marina di San Giuseppe di Ventimiglia, la nona edizione della “Rallyterapia”: anche 30 persone disabili della Spes hanno condiviso l’adrenalina della velocità su autentici bolidi sportivi, proposta dall’associazione “Rallyterapia” che da più di 5 anni sta vicina alle persone più fragili attraverso il dono dello sport, ma anche del sorriso.

L’amicizia tra Spes e “Rallyterapia” non si è mai interrotta, neanche nel buio periodo del Covid, quando i volontari dell’associazione hanno donato prodotti gastronomici, dolci e panettoni per il difficile e triste Natale del 2020 e del 2021, con mezzi fermi e eventi non autorizzabili per le note norme di sicurezza.

