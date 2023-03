Autismo, a Lerici quattro incontri formativi. Antares verso l’ampliamento dei servizi

A Lerici un’iniziativa in quattro appuntamenti dedicata alla formazione nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico, rivolta a operatori, famiglie, associazioni sportive e culturali, medici del territorio, insegnanti dell’Istituto comprensivo e a tutti coloro che abbiano voglia di approfondire il tema. Stamani in sala consiliare la presentazione della proposta, organizzata da Cooperativa Rosa, Fondazione Manlio Canepa e Progetto A, con il patrocinio del Comune di Lerici. “Sono iniziative che il Comune di Lerici sostiene con piacere, anche perché spesso coinvolgono i giovani. Le famiglie e le persone che hanno questo genere di problemi sono impegnate quotidianamente e vivono situazioni spesso complesse: accendere un faro su questo tema è determinante per non lasciare sole le famiglie. Grazie agli organizzatori e alla Fondazione Manlio Canepa, che sul nostro territorio è sempre presente”, le parole del sindaco Leonardo Paoletti. “La casistica nazionale parla di numeri in crescita. Si diagnostica un caso ogni 77 bambini, prevalentemente maschi. Stiamo parlando di un fenomeno che sta emergendo e che ha bisogno di essere portato a galla con l’informazione, la formazione e la divulgazione. E più persone sanno riconoscere l’autismo, più la diagnosi può arrivare tempestivamente”, ha sottolineato l’assessore alle Politiche socio-sanitarie, Alessandra Di Sibio.

Formatore in occasione dei quattro appuntamenti lericini sarà la Cristina Martelli, master biennale autismo secondo livello all’Università di Bergamo. “Elemento propedeutico del percorso che proponiamo qui a Lerici – ha detto – è che nell’ambito dell’autismo, che non è una malattia, ma un disturbo permanente, deve essere fatto un lavoro di sensibilizzazione a tutti i livelli: verso i tecnici, le famiglie, la cittadinanza. Spesso ci si dimentica che il lavoro è sì sulla singola persona, ma è anche altrettanto importante avvenga sul contesto, perché significa preparare una dimensione che permette ai ragazzi di non dover stare permanentemente in un rapporto uno a uno o uno a due con gli operatori, ma di avere un’autonomia, perché ha appreso una competenza comunicativa, sociale e relazionale”.

