Genova. Brutto incidente questa sera in val Bisagno, dove un auto si è schiantato contro le reti di acciaio del cantiere delle pista ciclabile di via Adamoli. Il fatto è avvenuto poco prima delle 21 nella corsia verso mare poco dopo l intersezione con via Solimano.

Secondo le prime ipotesi l’ uomo alla guida avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora da chiarire, andando a sbattere contro le grate del cantiere che corrono lungo la strada limitando la viabilità ad una sola corsia.

