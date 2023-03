Coefore/Eumenidi, applausi al debutto per la seconda parte dell’Orestea al Teatro Ivo Chiesa

Genova. La seconda parte dell’Orestea, Coefore/Eumenidi è andata in scena ieri sera al Teatro Ivo Chiesa davanti a un pubblico numeroso che ha applaudito con calore gli attori sul palco. Lo spettacolo è in cartellone sino al 25 marzo e conferma la definizione che ne ha dato Davide Livermore alla presentazione: un kolossal. Per chi ha visto l’Agamennone diventa inevitabile presenziare anche a questo titolo, per chiudere il cerchio sulla riflessione legata alla giustizia degli uomini.

In questa rappresentazione, in cui sono state unite le ultime due parti della trilogia dell’Orestea di Eschilo dopo l’Agamennone sempre nella produzione Teatro Nazionale di Genova e Inda Istituto Nazionale del Dramma Antico: si assiste alla vendetta di Oreste , che ritrova la sorella Elettra sulla tomba del padre insieme alle coefore, le portatrici di libagioni per i defunti, dopo che Clitemnestra ha sognato di partorire un serpente e gli offriva il proprio seno, ma da esso il rettile succhiava latte e sangue. Il sogno è un presagio di morte, che si realizza grazie alla spinta di Apollo.

Il matricida è però perseguitato dalle Erinni, le dee vendicatrici dei delitti di sangue e si rifugia, consigliato dallo stesso Apollo, nel tempio di Atena. La dea allestisce un processo con una giuria degli uomini dell’areopago in cui le Erinni fanno il ruolo del pubblico ministero e Apollo dell’avvocato difensore. Il finale vede l’esito del giudizio in pareggio, con Atena che propende per l’assoluzione. Le Erinni reagiscono con rabbia alla sentenza, ma Atena riesce a calmarle e, garantendo loro venerazione eterna, le convince a diventare Eumenidi.

