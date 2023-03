Concorso “Acqua per la Vita”, premiata a Genova la studentessa spezzina Emma Maida

Con un disegno di grande formato la studentessa Emma Maida, della classe 3A di Vezzano, Isa 11 sede Capoluogo (centro storico), si è aggiudicata il secondo premio del concorso interregionale Acqua per la Vita. La premiazione è avvenuta stamattina a Genova nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi nell’ambito della tavola rotonda sul tema Ambiente, a cura di Lions Acqua per la Vita MD 108 ETS, Distretto Lions 108la2 e Distretto Leo 108 LA2, con il patrocinio del Comune di Genova e URS Liguria. Il concorso è stato indetto dall’associazione “Lions Acqua per la Vita MD 108 ETS” per l’anno scolastico 2022-202 e rivolto alle scuole secondarie di primo grado del Distretto 108, che include la zona tra le province di Spezia e Alessandria.

Nella più ampia cornice di un progetto di educazione ambientale, a seguito di incontri con esperti Lions di tematiche ambientali, sia in presenza che da remoto, la classe 3A è stata guidata dalla docente di Scienze Katia Cenderello e dal docente di Arte e Immagine Alessio Manfredi in un percorso di sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente e delle risorse primarie naturali quali patrimoni da salvaguardare per garantire la sopravvivenza dell’umanità.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com