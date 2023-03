Da Alassio a Roma, depositata la proposta di legge per reintrodurre il voto preferenziale

Alassio. E’ stata depositata in Corte di Cassazione a Roma la proposta di legge di iniziativa popolare per reintrodurre il voto preferenziale ed eliminare le “candidature multiple”. Il capofila di questa iniziativa è Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio nel ruolo di presidente del comitato per la riforma elettorale.

Entra nel dettaglio Galtieri: “Con altri amici e amministratori comunali ci siamo prefissi questo obiettivo, che ci pare ormai irrinunciabile per la vita democratica del nostro Paese. L’iniziativa non ha nulla a che spartire con l’appartenenza politica dei singoli promotori. Abbiamo depositato la proposta in Cassazione ora si passa al secondo step. Per raccogliere le 50 mila firme necessarie per presentare il disegno di legge promuoveremo banchetti in modo capillari e sarà possibile rivolgersi, come prevede la legge, a tutti i Comuni d’Italia. È un obiettivo ambizioso che traguarda le prossime elezioni politiche, ma siamo convinti che possiamo farcela perché sono tanti gli italiani che ne sentono il bisogno, mentre la politica in generale non ha alcun interesse a cambiare le cose”.

» leggi tutto su www.ivg.it