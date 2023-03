Dalla Merlino di Sestri Ponente al Genoa, il talento Salcedo raccontato dal primo mister

“C’era un difensore molto più veloce di lui. Lo ha anticipato e ha condotto la palla per venti metri impedendogli col corpo di accostarsi ed entrare in tackle. Era fortissimo“. Questo l’aneddoto scelto per descrivere i primi passi nel calcio di Eddie Salcedo dal suo allenatore Rodolfo “Rudy” Traverso. L’allenatore ripercorre i tempi della Merlino 8 Marzo di Sestri Ponente del talento del genoano Genoa, club ora solo di Scuola calcio in cui ha militato dai 9 agli 11 anni prima di passare al Grifone di cui è tifoso. “Aveva iniziato da poco alla Genova Calcio, sono riuscito a convincerlo a venire con noi con cui è stato tre anni, anche se il responsabile rossoblù Michele Sbravati lo aveva già adocchiato”.

Sabato, il goal che ha sbloccato la partita contro il Brescia, il secondo in stagione dopo quello col Parma. Un rilancio nella sua Genova dopo l’esordio a 16 anni, il passaggio all’Inter di Conte e al Verona. “Sì, ci siamo sentiti dopo il goal – commenta Traverso -. Penso che possa diventare un ottimo giocatore di Serie A. Per caratteristiche, lo vedrei bene in Premier League. Ma deve rimanere sereno: le pagine sui giornali per essere stato tra i più giovani italiani a esordire in Serie A e subito l’Inter forse non gli han fatto bene. E pensare che per Conte non era la ‘quinta’ punta dopo Pinamonti”.

