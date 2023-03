Damiano Tommasi incontra gli studenti del Ferraris-Pancaldo: “Sport è soprattutto mettersi in gioco e scoprire i limiti”

Savona. “Gioco di squadra nella vita, non solo in campo” è stato il filo conduttore dell’incontro che si è tenuto questa mattina presso l’aula Borsellino dell’istituto tecnico Ferraris Pancaldo davanti ad una platea di circa cento studenti con l’attuale sindaco di Verona, Damiano Tommasi e uno tra i migliori calciatori della Roma ai tempi di Fabio Capello, nonché dirigente sportivo.

Il primo cittadino di Verona ha risposto alle domande poste dagli studenti. Prima con la politica: “Ho scelto i miei collaboratori per la voglia di mettersi in gioco per la propria città – ha spiegato Tommasi -. Quello che si fa bisogna farlo convintamente e farlo al massimo. La prima proposta di impegno politico attivo è arrivata nel 2005, ma ho sempre detto di no perché incompatibile con le attività che svolgevo al momento. L’ultima volta ho accettato perchè la proposta arrivata da una larga parte della rappresentanza politica. Pensavo di iniziare come consigliere comunale, poi è arrivata la sorpresa della vittoria e ho dovuto imparare in fretta”.

