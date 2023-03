È morto il ragazzo di 17 anni soccorso in mare a Quinto

Genova. Non ce l’ha fatta il ragazzo di 17 anni soccorso in mare di fronte a Quinto il 10 marzo, e ricoverato in gravissime condizioni, con sindrome da annegamento, al policlinico San Martino. È morto pochi giorni dopo, il 15 marzo.

Il giovane era un egiziano ospite della comunità Terra. Il giorno dell’incidente in mare era stato trovato in evidente difficoltà tra le onde e avvistato a faccia in giù.

Recuperato privo di sensi dai sommozzatori e issato a bordo dell’elicottero, era stato subito trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Il ragazzo era arrivato in ospedale in arresto cardiaco.

