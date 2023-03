Euro Cup, Bper Rari Nantes Savona contro Pallanuoto Trieste: la diretta della sfida che vale un posto in finale

Savona. Uno scontro tutto italiano per un posto in finale. Bper Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste si affrontano, nella piscina Zanelli di corso Colombo, per conquistare l’accesso alla finale di Len Euro Cup 2022/2023. Una finale che i biancorossi, nella loro storia, hanno raggiunto già quattro volte; per i giuliani sarebbe la prima volta.

L’incontro si preannuncia molto equilibrato; all’andata era terminata col punteggio di 9 a 9. Grande incertezza anche per quanto riguarda il nome dell’altra finalista: in Ungheria si affrontano Vasas Plaket e Panionios, con i greci forti di un lieve vantaggio maturato in casa, 9 a 8.

