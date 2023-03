Giornata mondiale dell’acqua, le iniziative a Sanremo

Sanremo. In occasione della Giornata mondiale dell’acqua che ricorre oggi, 22 marzo, il Club Unesco di Sanremo ha deciso di organizzare, in collaborazione con il Comune, un evento dal titolo “Il cambiamento necessario per risolvere la crisi idrica”: appuntamento sabato 1° aprile, alle 17, al museo civico di Piazza Nota.

Relatori, Ciro Esse (Presidente del Club per l’Unesco di Sanremo), Sara Tonegutti (Assessore all’ambiente del Comune di Sanremo), Maria Cristina D’Aquaro (Scienze Internazionali e diplomatiche).

» leggi tutto su www.riviera24.it