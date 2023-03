Il “Trofeo Italia Classico” soddisfa Roberto Malvasio

Ronco Scrivia. Si è tradotta positivamente la partecipazione di Roberto Malvasio alla prima prova del “Trofeo Italia Classico”, disputato all’Autodromo dell’Umbria, a Magione, nell’ambito dell’Individual Race Attack. Il pilota di Ronco Scrivia ha preso parte alla gara con una Peugeot 106 1400 messagli a disposizione dal Team Cipierre di Perugia.

“Debbo dire che il mio esordio in una gara di velocità in pista è andato bene e mi ha divertito – osserva Roberto Malvasio – anche se non è stato facile tornare a correre su una vettura “piccolina”, poco potente e tradizionale. Un mezzo, ottimamente assistito dalla squadra, che mi ha comunque consentito un progressivo miglioramento fin dalle prove e che mi ha portato a conquistare un secondo posto di classe, anche se con due soli concorrenti, alle spalle di un pilota con già un sacco di esperienza in queste gare e con cui ho dato vita ad un bel confronto”.

» leggi tutto su www.genova24.it