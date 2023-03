La pet therapy sbarca a Montoggio: Casa delle Primule accoglie Dottori in Zampa per i suoi ospiti”

Montoggio. Negli ospiti istituzionalizzati nelle case di riposo, l’utilizzo di animali da compagnia non si configura solo come un’attività ludico-ricreativa, ma è molto di più. Di fatto, secondo molti studi, gli Interventi Assistiti con Animali (meglio noti con il nome di Pet-Therapy) risultano molto promettenti nel mantenimento della capacità residue, il rallentamento di malattie degenerative e aumentano la socializzazione. Tutto questo è possibile perché si va a lavorare sulla motivazione, facendo leva sulle emozioni positive ottenendo così risultati sorprendenti proprio grazie allo stimolo del nostro amico pet.

Sempre nell’ottica di apertura della struttura all’esterno e ad esperienze innovative al fine di consentire ai suoi ospiti la percezione di continuare a far parte di una comunità educante e accudente, l’équipe di Casa delle Primule, la casa di riposo di Montoggio, prosegue nel suo percorso di collaborazioni con realtà del territorio genovese, aprendo le porte di casa a “Dottori in Zampa” e alle tirocinanti (future coadiutrici) della scuola di formazione Former, con la presenta del Medico Veterinario esperto in interventi assistiti con animali, Dott. Massimo Scarzi . “Dottori in Zampa” è un soggetto nato dall’unione delle competenze e delle energie di Valentina Pellitteri e Luisa Bellissimo, rispettivamente pedagogista e psicologa.

