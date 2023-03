Lezione ai giardini per gli alunni delle prime medie di Lerici

I giardini di Lerici come un’aula didattica all’aperto: in occasione della Giornata internazionale delle foreste, Legambiente Lerici ha infatti promosso un’edizione speciale della festa dell’albero portando le classi prime della scuola media locale, circa settanta di alunni, a conoscere, dal vivo, le essenze che compongono e arricchiscono i giardini del lungomare, con un ampio sguardo didattico sugli aspetti naturalistici e antropici dello spazio urbano. La lezione si è poi conclusa nel giardino della scuola dove, in collaborazione con il Comune, è stato messo a dimora un piccolo alberello di ciliegio, partecipando in questo modo al progetto europeo Life Terra, che si prefigge l’obiettivo di piantare in Europa 500 milioni di nuovi alberi nei prossimi cinque anni.

