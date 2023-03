Lo show di Gabry Ponte farà tappa anche a Sarzana

Al già ricco calendario degli appuntamenti sarzanesi, in programma nelle prossime settimane, si aggiunge anche l’atteso live di Gabry Ponte che giovedì 15 giugno trasformerà lo stadio Miro Luperi in una discoteca all’aperto nelle quale proporrà tutti i brani più famosi del suo vasto repertorio. Il dj e produttore torna infatti in Liguria e in città per lo show del quale prosegue la prevendita sul circuito Vivaticket.

Gabry Ponte, oltre 15milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre tre miliardi di stream complessivi, durante il solo 2022 si è esibito in più di 70 concerti davanti a oltre 300.000 persone in tutta Italia, confermando il live come uno dei suoi ambiti preferiti. Per questa occasione – organizzata da JLive – porterà il suo spettacolo allo stadio sarzanese per far ballare migliaia di persone ripercorrendo tutti i successi della sua carriera, a partire da “Blue (Da Ba Dee)”, durante il suo periodo con gli Eiffel 65, fino alle sue ultime produzioni come “Dance Dance” “We Could Be Together” e “Call Me” passando per “Thunder”.

