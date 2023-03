Natale: “Sant’Andrea in vendita per pagare il maxi canone di cui Toti caricherà l’Asl 5?”

“Continua il balletto della giunta regionale sul futuro dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Un anno fa il presidente Toti giurava che ‘il piano economico finanziario del Felettino regge perfettamente anche senza l’alienazione dell’attuale ospedale, che riteniamo ospiterà anche ambulatori e distretti della Asl5’. Oggi l’assessore Gratarola cita in aula ‘l’eventuale dismissione e valorizzazione immobiliare’. Chiediamo sia fatta chiarezza al più presto su questo punto”. E’ la nota con cui Davide Natale accoglie la risposta ottenuta durante lo scorso consiglio regionale.

“Continuano ad arrivare input contraddittori in merito. Tutti ricordiamo come Toti avesse incluso l’inserimento della vendita del Felettino tra le debolezze del precedente appalto per la costruzione del nuovo Felettino. Un appalto che era totalmente finanziato con soldi pubblici, lo ricordiamo. Oggi che con il partenariato pubblico-privato si appresta ad oberare i costi dell’Asl5 di un canone da 16 milioni e 280mila euro annui per 25 anni, la cessione non è più un tabù – dice Natale -. ‘Non c’è l’intenzione dell’alienazione, a meno che non si presentino opportunità per la città che potremo condividere e valutare in futuro’, diceva Toti. L’opportunità, chiamiamola così, è forse il maxi canone che rischia di limitare l’operatività dell’azienda sanitaria spezzina per decenni?”.

