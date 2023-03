Niente valutazione di impatto ambientale per la funivia per forte Begato, più veloce l’avvio dei lavori

Genova. Negli uffici di Piazza De Ferrari si è conclusa l’istruttoria relativa alla alla funivia Principe-Forte Begato e in particolare la fase legata al cosiddetto “screening Via” al termine del quale la Regione avrebbe dovuto assumere un provvedimento di assoggettabilità o meno alla Valutazione di impatto ambientale. La decisione, in base ai presupposti di legge, è arrivata: “Non è necessario assoggettare il progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale in quanto lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi significativi sull’ambiente, fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali”.

Questo il verdetto degli uffici tecnici preposti che, tuttavia, in un documento piuttosto articolato specifica che dovranno rimanere ferme “le misure mitigative contenute nello studio preliminare ambientale” ed essere “rispettate le condizioni ambientali allo scopo di evitare o prevenire eventuali impatti ambientali significativi e negativi”.

