Ordinanza antismog, installati i cartelli lungo la “zona rossa”: via libera alle sanzioni

Genova. Ordinanza antismog, ora si fa sul serio. Sono stati installati nell’area esterna al centro di Genova i cartelli – circa un centinaio in tutto – che segnalano i nuovi divieti per i mezzi inquinanti in vigore dal 1° marzo. Finisce quindi il periodo di tolleranza e sensibilizzazione varato dal Comune per le prime settimane: d’ora in poi alla persuasione si sostituiranno le sanzioni.

“Siamo in attesa di una verifica definitiva, ma da quanto ci risulta la segnaletica è stata tutta implementata – spiega l’assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza Sergio Gambino -. Al momento non sono state elevate sanzioni, ma se durante l’attività ordinaria gli agenti si imbattono in un veicolo non in regola possono multarlo. In ogni caso non ci saranno controlli mirati”. Sulle prime tre settimane non ci sono dati ufficiali, anche perché la polizia locale si è limitata a informare i cittadini sulle nuove norme.

