Per Pasqua torna la musica sacra, classica e gospel nelle chiese della città

Genova. In occasione delle prossime festività pasquali si rinnova l’appuntamento con la rassegna Chiese in musica, che dal 2017 trasforma le più affascinanti chiese genovesi in auditorium dove la musica sacra e la musica classica si incontrano e si fondono in una incantevole melodia.

L’iniziativa, organizzata da Comune di Genova e Curia, si apre venerdì 24 marzo e prosegue fino al 28 aprile: un mese di concerti che accompagneranno i genovesi per tutto il periodo precedente e successivo alla Pasqua. La partecipazione è gratuita.

