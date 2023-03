Perdite idriche oltre il 55 per cento nello Spezzino

Oltre il 55 per cento dell’acqua potabile immessa nelle reti comunali di distribuzione alla Spezia e provincia viene dispersa: questo uno degli aspetti, elaborato su dati del 2020, che emergono dalle statistiche pubblicate da Istat ieri in occasione della Giornata mondiale dedicata al bene. Lo Spezzino viene dunque a trovarsi nella fascia delle province con le perdite più ingenti, appunto, come detto, oltre il 55 per cento sul volume complessivamente immesso in rete. Stessa fascia anche per la limitrofa provincia di Massa e Carrara, mentre la percentuale di dispersione risulta inferiore nel resto della Liguria.

