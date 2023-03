Ponte Morandi, la richiesta dei giudici ai pm: “Ora torniamo a parlare del nostro processo”

Genova. Il procuratore Nicola Piacente sceglie di non commentare le schermaglie che hanno animato in questi giorni l’aula sotto la tensostruttura dove si sta volgendo il delicato processo per il crollo Morandi e che hanno visto uno scontro anche duro tra il sostituto procuratore Walter Cotugno e il presidente del collegio giudicante Paolo Lepri (qui i dettagli di quanto è successo ieri). La Procura però, si limita a chiarire Piacente. “ha tutto l’interesse a far sì che il processo si svolga in un ambito di serenità ed equilibrio istituzionale nei tempi più compatibili possibili con la complessità del procedimento”.

Anche nell’udienza di oggi la diversità di vedute tra pm e giudici sulla gestione dei testi dell’accusa è emersa con chiarezza quando, dopo un’altra udienza che in cui è stato ascoltato un testimone che nulla ha a che vedere con il crollo del ponte Morandi ma che era stato inviato dal Rina di effettuare alcune ispezioni sugli altri viadotti su incarico di Spea alla fine del 2018. E uno dei due testi annunciati dalla Procura per lunedì verterà ancora su questi temi.

