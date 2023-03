Rapallo. Una bambina di 12 anni è precipitata da una finestra di una scuola media in via Frantini a Rapallo ed è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova.

È accaduto in classe, verso il termine delle lezioni in una prima media. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia la bambina si sarebbe improvvisamente alzata dal banco e sarebbe andata alla finestra.

» leggi tutto su www.genova24.it