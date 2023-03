Rari Nantes Savona finalista, Campopiano: “Non abbiamo mai mollato, ce la siamo meritata”

Savona. Sirena finale; tutti i giocatori biancorossi nuotano verso la porta ad abbracciare Gianmarco Nicosia, l’autore della rete della vittoria. Poi, fuori dall’acqua, tutti a darsi il cinque e pacche di congratulazioni, con il resto della squadra e lo staff tecnico.

L’approdo alla finale è centrato, ma è stata durissima. Trieste, più volte, è parsa sul punto di sferrare il colpo del ko. Ma la Bper Rari Nantes Savona è sempre rimasta in scia, grazie in particolare alla grande prova di Panerai, e proprio allo scadere si è riportata in vantaggio. Quel vantaggio di un gol che più volte aveva avuto nel primo e nel secondo tempo, ma che si era sempre vista rimontare.

