Rinvenuta granata inesplosa lanciata durante la seconda guerra mondiale

Ancora nel 2023 continuano a essere rinvenuti ordigni bellici inesplosi risalenti alla seconda guerra mondiale: del resto il nostro paese subì una violenta e intensa campagna di bombardamenti da cui la città della Spezia ma anche Carrara con il suo porto non sfuggirono. Non solo, proprio nelle zone di Carrara e Lunigiana passava la famigerata linea Gotica che trasformò i nostri territori in teatri di guerra particolarmente sanguinosi. Ed ecco che a Pallerone ( comune di Aulla), nei pressi della foce del Bardine, è stato ritrovato uno dei tantissimi ordigni sparati durante la guerra del 40 e non deflagrati. A farne la scoperta, nell’area dell’ex polverificio, è stato un residente appassionato di storia che con il metal detector è solito setacciare il territorio alla ricerca di qualche reperto. Si dovrebbe trattare di una granata di 40 cm circa. Allertati i carabinieri è subito stato attivato il protocollo relativo, il quale prevede prima di tutto la delimitazione del luogo diritrovamento con cartelli di pericolo e posizionamento di divieti di accesso. L’area circostante è stata battuta a tappeto e controllata anche dai volontari della struttura Fir Cb Ser di Massa-Carrara, a fianco delle forze preposte dalle autorità. Le operazioni di messa in sicurezza termineranno probabilmente oggi, quando gli artificieri rimuoveranno la granata e la faranno brillare in tutta sicurezza.

