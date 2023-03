Sommovigo: “Sindaco dove si trova la sua porta sempre aperta?”

“Forse è la scrivente ad essere sfortunata…forse non riesco a trovare la porta giusta….oppure la trovo sempre chiusa….insomma, caro Sindaco dove si trova la sua porta sempre aperta? Quando è aperta? Vi sono degli orari di apertura appositi? Lo scrivo perché al Consiglio Comunale di lunedì scorso è andata in scena l’ennesima dimostrazione di come l’attuale maggioranza intenda collaborare con l’opposizione. Ho aspettato un po’ a scrivere perché vi assicuro che l’amarezza è tanta..così come la continua e ripetuta mancanza di rispetto…Ma mi spiego meglio e Vi illustro cosa è successo. L’argomento del Consiglio è particolarmente importante: approvazione contestuale di DUP e bilancio di previsione 2023-2025, con il disposto aumento dell’aliquota dell’addizionale IRPEF dallo 0.60 allo 0.80 per cento. Ebbene, la scrivente, per un eccesso di zelo e per il fatto che di solito tende a studiare le pratiche, solleva una questione pregiudiziale sull’ordine dei lavori: è possibile approvare congiuntamente DUP e bilancio di previsione allorquando una recentissima sentenza del TAR Puglia ha statuito che occorre prevedere due sedute consiliari distinte, una per il DUP e l’altra per il bilancio di previsione? E quando anche lo stesso regolamento di contabilità del Comune della Spezia prevede due sedute distinte per l’approvazione del DUP e del bilancio di previsione? E qui ecco la prima porta chiusa (letteralmente in faccia). Al di là del fatto che prima il Presidente del Consiglio ha provato ad obiettare che non potevo più parlare (ma mi ero prenotata per tempo…dopo 5 anni di consiglio passerò a partecipare ai giochi a premi vista la velocità acquisita nello schiacciare il bottone), subito dopo interviene il segretario che enuncia una verità giuridica a me, avvocato, completamente sconosciuta…le sentenze dei TAR non sono vincolanti…e comunque non si tratta di una sentenza del Consiglio di Stato (che, per inciso, sono anch’esse non vincolanti se non fra le parti). Quindi, eccezione respinta (senza neppure una votazione e/o una discussione) e via con le pratiche…Giusto per precisare: il termine ultimo per approvazione DUP e bilancio di previsione è il 30 aprile 2023 e pertanto vi era tutto il tempo per due sedute distinte. Ma andiamo avanti: altra porta chiusa in faccia: anzi, portone, visto che alla nostra richiesta di una rateizzazione del canone di occupazione per gli operatori della Piazza tutta la maggioranza ha votato contro, salvo poi l’assessore al bilancio dichiarare, alla fine della seduta, che questa era già stata accordata dalla Giunta nella mattinata di lunedì…Questa la collaborazione che il Sindaco e la Giunta dimostrano tutti i giorni nei nostri confronti: ma forse sono io ad essere sfortunata e comunque sono un po’ all’antica se pretendo rispetto ed attenzione alle nostre proposte…nel frattempo il Sindaco, forse per tenere più porte aperte (e per questo ha bisogno di più persone) non ha solo ampliato il suo staff, ma ha anche aumentato loro gli emolumenti….non c’è che dire….ne parleremo in commissione di garanzia e controllo, dove essendo la scrivente Presidente non mancano rispetto, attenzione e collaborazione fra le parti…alla prossima seduta! Vi terrò aggiornati….”.

Piera Sommovigo

