Taggia, strada del parco commerciale ridotta una gruviera

Taggia. Se non fosse già a livello terra si potrebbe dire che la strada di Regione Isola Manente, parco commerciale di Taggia, zona a monte della nuova stazione ferroviaria, cade letteralmente a pezzi.

A segnalare la situazione che si protrae da anni, in costante peggioramento, sono gli autisti della Riviera Trasporti che conducono quotidianamente per quelle vie, più volte al giorno, la corriera della linea Sanremo-Taggia-Triora, pur essendo costretti dalle condizioni dell’asfalto a fare lo slalom tra i crateri disseminati lungo la carreggiata in entrambi i sensi di marcia.

