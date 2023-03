Tech&Sea: oltre 180 studenti hanno partecipato alla presentazione dei corsi dell’Accademia Mercantile

Genova. Oltre 180 studenti provenienti da 9 istituti tecnici della Liguria hanno partecipato oggi a Tech&Sea, l’evento promosso dalla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, nella sede genovese dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, a Palazzo San Giorgio. La manifestazione, che ha visto la partecipazione delle classi quarte e quinte di diversi istituti tecnici della regione, mira a presentare l’offerta completa dei programmi didattici dell’Accademia, principale Its in ambito marittimo d’Italia.

Con tassi di occupazione a fine corso di oltre il 95% in media, l’Accademia Italiana della Marina Mercantile, nata nel 2005 e riconosciuta Fondazione Its nel 2011, è un’istituzione che rilascia titoli del ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’Istruzione terziaria non universitaria. Nelle due sedi della Fondazione – una a Genova, l’altra ad Arenzano – vengono quotidianamente erogati diversi corsi Its e Fse, principalmente dedicati al mondo marittimo e della logistica, con un ventaglio di opportunità che spazia dall’hôtellerie di bordo all’impiantistica delle navi, dalla costruzione degli scafi alla logistica, al trasporto ferroviario e agli ufficiali di Coperta e Macchina.

