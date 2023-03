A Vallecrosia nuovo parcheggio pubblico e area verde grazie alle risorse del Fondo strategico regionale

Vallecrosia. Ammontano a 760 mila euro le risorse stanziate dal Fondo strategico regionale per interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana che contribuiranno a cambiare il volto della Città della Famiglia, da cinque anni protagonista di una profonda trasformazione iniziata con l’insediamento dell’amministrazione Biasi. I progetti finanziati sono stati illustrati quest’oggi alla presenza dell’assessore regionale Marco Scajola e del sindaco Armando Biasi.

«Vallecrosia non deve più essere considerata una città dormitorio, finalmente inizia ad avere una sua identità», aveva dichiarato il primo cittadino nel corso del suo ultimo confronto pubblico con la popolazione in vista delle elezioni, in programma il 14 e 15 maggio, e grazie ai nuovi fondi in arrivo sarà dunque possibile portare avanti altre importanti opere pubbliche dal punto di vista strategico per la riqualificazione e la valorizzazione della cittadina.

