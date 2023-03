Albisola Pallavolo, entusiasmo alle stelle per i sestetti di Serie B e Serie B2: lo scorso weekend è arrivata una doppia vittoria esultante

Albisola Superiore. Sabato scorso (18 marzo) è stata una grande giornata per i colori biancazzurri. I sestetti dell’Albisola Pallavolo infatti, sia quello maschile che quello femminile, hanno vinto nei rispettivi campionati trasmettendo a tutto l’ambiente una notevole iniezione di fiducia.

Dopo la matematica promozione conquistata dal Clapsy Albisola (squadra impegnata in Serie D) e la vittoria del campionato Under 19 proseguono dunque le soddisfazioni per la società del presidente Venero Lo Bartolo, ora proiettata più che mai verso un finale di stagione tutto da vivere.



