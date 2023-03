Bordighera, il bilancio chiude in equilibrio: i dati enunciati in consiglio comunale

Bordighera. Per Bordighera, bilancio in equilibrio per la chiusura del 2022 e nuovi investimenti per il 2023: è questo in sintesi quanto emerso dal Consiglio Comunale di questa sera con l’approvazione del conto consuntivo dell’anno appena trascorso e della terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2024 – 2025.

La gestione 2022 evidenzia un avanzo pari ad euro 5.869.804, cui si aggiungono altri euro 6.919.184,71 di risorse accantonate e vincolate a garanzia degli equilibri finanziari. Raggiunto dunque il saldo positivo tra le entrate finali e le spese finali, nonostante la criticità di scenario determinata dall’aumento esponenziale dei costi energetici cui l’Ente ha dovuto far fronte; a titolo esemplificativo, l’esborso per la sola energia elettrica è incrementato del 73% rispetto al 2021.

» leggi tutto su www.riviera24.it