Cinema e vino per il venerdì sera dell’Italia

Un venerdì sera all’insegna del buon cinema e del buon vino con il Cinema Italia di Sarzana. Venerdì 24 marzo dalle 20.00 degustazione offerta da Cantine Lunae con le eccellenze vinicole “Niccolò V” e “La Bianca” per arrivare pronti alla proiezione di un film che ci porta dietro i fornelli più che dietro la macchina da presa: Boiling Point, il racconto di una serata in uno dei migliori ristoranti di Londra, per entrare nella mente e nei segreti di un grande chef, tra pressioni professionali e crisi personali. La proiezione del film è prevista per le 21.00. La programmazione ordinaria della sala di comunità riprenderà sabato con il film Un uomo felice.

